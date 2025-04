Chogha Zanbil : La grandeur de l'architecture élamite

Téhéran (IRNA)- Chogha Zanbil, un ziggourat antique situé dans la province du Khuzestân, est le premier site iranien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des plus anciens temples à étages du monde. Ce monument a été construit il y a environ 3200 ans sous le règne d'Ontash-Gal, et trois des cinq étages initiaux subsistent encore aujourd'hui. Sa structure est composée de briques et de boue séchée, et à l'intérieur de trois enceintes concentriques se trouvent des palais, des tombes royales et une station de purification de l'eau. Les inscriptions cunéiformes élamites et akkadiennes sur les briques témoignent des messages religieux et politiques de l'époque. Malgré le passage du temps, ce ziggourat demeure toujours debout, représentant un symbole de l'art, de la foi et du savoir-faire en ingénierie des Élamites.