Images fortes de la visite du président iranien Massoud Pezeshkian en République d'Azerbaïdjan

Téhéran - IRNA – Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d’Iran, s’est rendu à Bakou à la mi-journée ce lundi 8 Ordibehesht 1404 (28 avril 2025) pour une visite officielle d’une journée, à l’invitation de son homologue Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan. Au menu de cette visite : Une rencontre privée entre les présidents des deux pays, une réunion conjointe des délégations de haut niveau iranienne et azerbaïdjanaise, la signature d’accords de coopération bilatéraux, une conférence de presse conjointe, la participation et une allocution lors d’une réunion commune des acteurs économiques des deux pays, et une rencontre avec les Iraniens résidant en Azerbaïdjan. Source : IRNA