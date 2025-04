Iran: les dernières étapes de la maîtrise de l'incendie au port Shahid Rajaï

Les dernières étapes de l'opération de maîtrise de l'incendie au port Shahid Rajaï se poursuivent ce lundi 28 avril 2025, marquant le troisième jour de l'incident. Selon certains pompiers, en raison des vagues provoquées par l'accident et des destructions qu'elles ont causées, les voies d'accès à l'intérieur de la zone des containers ont été bloquées. De plus, la diversité des cargaisons à l’intérieur des containers et le manque d'information sur la nature des marchandises, qui réagissent chacune différemment au feu, ont ralenti l'opération de lutte contre l'incendie.