Cérémonie d’hommage aux femmes ouvrières distinguées

Téhéran (IRNA)- La cérémonie d’hommage aux femmes ouvrières exemplaires s’est tenue dans l’après-midi du mardi 29 avril 2025, en présence d’Ahmad Meydari, ministre de la Coopération, du Travail et de la Protection sociale, de Zahra Behrouz Azar, vice-présidente chargée des affaires des femmes et de la famille, et de Fatemeh Mohajerani, porte-parole du gouvernement, au ministère de la Coopération, du Travail et de la Protection sociale.