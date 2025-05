Iran: les ouvriers des usines de fabrication de pneus

Téhéran (IRNA)-Les « ouvriers » des usines iraniennes de pneumatiques jouent un rôle fondamental dans le processus de fabrication de l’un des produits industriels les plus essentiels. Leur travail s’effectue dans des environnements à haute température et exposés à des substances chimiques, ce qui engendre une pression physique importante. Par ailleurs, le contact permanent avec des machines lourdes accentue cette pression physique et accroît les risques encourus.