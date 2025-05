La 31e conférence sur le nucléaire iranien à Machhad

Téhéran (IRNA)- La 31e édition de la Conférence nucléaire iranienne, organisée par la Société nucléaire iranienne et soutenue par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI), s'est ouverte dans la ville de Mashhad, dans le nord-est du pays. La conférence a débuté mardi et se poursuivra jusqu'au 15 mai. Parmi les thèmes clés de l'événement scientifique figurent « l'application des rayonnements et les nouvelles technologies des rayonnements », « la physique et la technologie de la fusion nucléaire et du plasma », « les réacteurs nucléaires et les technologies quantiques », « le cycle du combustible nucléaire et les matériaux » et « la gouvernance nucléaire et le développement durable ». La conférence devrait être l'occasion d'échanger des points de vue, de présenter de nouvelles réalisations et de développer la coopération nationale dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires.