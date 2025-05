Un concert en hommage à Parviz Meshkatian, un grand musicien iranien

Téhéran (IRNA)- Le concert «Sur le trône de la mélodie» a été organisé dans la soirée du mercredi 14 mai 2025, à l’occasion du 70e anniversaire de la naissance du maître Parviz Meshkatian, dans la salle Vahdat à Téhéran. Cet événement musical a été organisé par la famille de Maître Meshkatian, avec la participation de la Fondation Roudaki et de l’ensemble de musique traditionnelle iranienne Hamnavazan-e Vedâd, sous la direction de Kiarash Davoudi, avec les chanteurs Pouria Akhavas et Mojtaba Asgari. Parviz Meshkatian (14 mai 1955 – 21 septembre 2009) était compositeur, musicien, professeur d’université, chercheur et maître du santour. Il maîtrisait également le setâr. Il est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands compositeurs et santuristes de la musique iranienne contemporaine.