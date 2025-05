Cérémonie commémorative en l’honneur d’Abolqasem Ferdowsi à Machhad

Téhéran (IRNA)- La cérémonie commémorative en l’honneur du grand poète et épique iranien, Abolqasem Ferdowsi, s’est tenue jeudi soir 15 mai 2025 en présence de Gholamhossein Mozaffari, gouverneur du Khorassan-Razavi, près de son mausolée à Tous à Machhad. Le 25 Ordibehesht est consacré à la célébration de la langue persane et au souvenir d’Abolqasem Ferdowsi. Abolqasem Hassan ibn Ali Tousi, connu sous le nom de Ferdowsi, est né en 319 de l’ère solaire (calendrier persan) dans la région de Tous, au Khorāsān, et est décédé en 397 de la même ère, où il a été inhumé.