Iran: compétitions de football "à petit but"

Téhéran (IRNA)-Les compétitions de football en rue ont eu lieu ce vendredi 16 mai 2024, avec la participation de jeunes, d'adolescents et d'autres membres de la communauté à Boustan-e Velayat. Photo: Hassan Shirvani

Le Football en Rue en Iran est une Tradition Populaire de Génération en Génération

Le football à petit bout en rue, ou (Gol Koochak), est une forme de football pratiquée dans des espaces ouverts ou dans la rue, qui occupe une place centrale dans la culture sportive iranienne. Ce sport, apprécié par des générations d'enfants et d'adolescents, continue de rassembler des jeunes de tous horizons, comme l'a démontré l'événement sportif qui a eu lieu ce 16 mai 2024 à Boustan-e Velayat, un parc populaire de la capitale. Des milliers de jeunes, ainsi que d'autres membres de la communauté, ont participé à des compétitions de football en rue, dans une ambiance conviviale et pleine d'énergie.

Une Pratique Universelle parmi les Enfants Iraniens

Le football en rue est depuis longtemps l'une des activités favorites des jeunes iraniens. Dès l'école primaire, les garçons se lancent dans des matchs improvisés, souvent avec des moyens limités, mais avec une passion indéniable. Ce sport, simple et accessible, ne nécessite qu'un ballon et un espace libre pour être pratiqué, ce qui en fait une activité idéale pour les enfants dans les quartiers urbains et les espaces ouverts. Sa nature collective en fait également un moyen de renforcer les liens sociaux et de promouvoir le travail en équipe parmi les jeunes générations.

Un Sport en Péril à l'Ère Numérique

Cependant, l'engouement pour le football en rue a diminué ces dernières années. L'essor des technologies modernes, notamment l'Internet et les jeux vidéo, a occupé une grande partie du temps libre des jeunes, réduisant ainsi l'intérêt pour les jeux de plein air, y compris le football en rue. Malgré cette tendance, ce sport reste profondément ancré dans la culture iranienne et continue d'être un moyen populaire de divertir et de rassembler les jeunes, comme en témoignent les événements récents qui se tiennent dans tout le pays.

Un Héritage à Préserver

La pratique du football en rue, à la fois simple et exaltante, symbolise la créativité et l'esprit de camaraderie des jeunes iraniens. Pour beaucoup, il représente non seulement un moyen de s'amuser, mais aussi un lien avec une tradition sportive profondément enracinée dans le pays. Si cette pratique semble perdre de l'ampleur, des événements comme ceux organisés à Boustan-e Velayat rappellent l'importance de préserver cette forme de football et de la transmettre aux générations futures. Le football en rue n'est pas seulement un jeu : c'est un héritage culturel qui continue de jouer un rôle essentiel dans la vie quotidienne et sociale des enfants et des jeunes adultes en Iran.