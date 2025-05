Iran : Tournoi international de lutte – Coupe « Martyr Hasheminejad » au nord

Le tournoi international de lutte libre, baptisé Coupe du Martyr Hasheminejad, s’est tenu à Behshahr pendant deux jours, à partir du jeudi 15 mai 2025 (25 Ordibehesht 1404). Cet événement sportif a rassemblé des lutteurs venus de plusieurs pays, dont l’Iran, la Russie, l’Azerbaïdjan, l’Arménie, l’Inde, la Géorgie, le Turkménistan et l’Afghanistan. Cette compétition témoigne de l’importance de la lutte libre en tant que sport traditionnel et compétitif en Iran, tout en renforçant les liens sportifs et culturels entre les nations participantes. Par Mahdi MohebiPour