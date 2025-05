La nature printanière des pentes du mont Sabalan

Le mont Sabalan, avec ses pentes verdoyantes et ses fleurs printanières colorées, ses sources jaillissantes et ses plaines couvertes de fleurs, offre une belle démonstration de la nature printanière. Ce volcan éteint, culminant à 4811 mètres d'altitude, est l'un des plus hauts sommets d'Iran, et est également connu sous le nom de « Sa"va'lan ». Avec la fonte des neiges hivernales, les rivières et les sources en mouvement insufflent une nouvelle vie à cette région. Les prairies fleuries et les paysages pittoresques, ainsi que la diversité unique de la flore et de la faune, font de cette région une destination inégalée pour les amateurs de nature. Photo: Reza Zarei