Le Leader de la RII : "Trump a menti"

Téhéran -IRNA-Le Leader de la Révolution islamique d'Iran, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei dénonce l’hypocrisie des États-Unis : « Trump prétendait vouloir utiliser le pouvoir pour instaurer la paix. Il a menti. Les dirigeants américains ont utilisé leur puissance pour massacrer à Gaza, attiser les guerres partout où ils le pouvaient et soutenir leurs mercenaires. Oui, le pouvoir peut servir la paix… C’est pourquoi, au grand dam de nos ennemis, nous renforcerons chaque jour davantage la puissance de notre nation. » Le Guide suprême de la République islamique d'Iran, réagissant aux récentes déclarations du Président milliardaire américain, a accusé Donald Trump d’avoir menti sur ses intentions pacifiques. Il a affirmé que les gouvernements américains successifs ont toujours utilisé leur puissance non pas pour la paix, mais pour semer la guerre et soutenir les violences, notamment à Gaza. Il a réaffirmé la détermination de l’Iran à poursuivre le renforcement de sa puissance, malgré l'opposition de ses ennemis.