Le prix Allameh Tabatabai organisé par la Fondation des élites nationales

Téhéran (IRNA)- La cérémonie de remise du prix et de la médaille « Allameh Tabatabaï » s’est tenue dans l’après-midi du mardi 20 mai 2025, en présence de Massoud Pezeshkian, président de la République, de Hossein Afshin, vice-président chargé des affaires scientifiques, technologiques et de l’économie fondée sur la connaissance, ainsi que président de la Fondation nationale des élites, de plusieurs hauts responsables du pays et d’un groupe d’élites. Lors de la cérémonie, le prix et la médaille Allameh Tabatabaï ont été remis à 20 des scientifiques les plus éminents du pays.