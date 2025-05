Musée Khatam à Chiraz

Téhéran (IRNA)- Le khatamkari est une ancienne technique persane d'incrustation. Il s'agit d'une version de la marqueterie qui consiste à décorer la surface d'articles en bois avec de délicates pièces de bois, d'os et de métal découpées avec précision selon des motifs géométriques complexes. Pour montrer l'évolution de cet art et ses meilleures œuvres, un musée appelé « Musée de Khatam » a été créé dans l'un des plus anciens quartiers de Chiraz.