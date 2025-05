Inauguration de la phase complémentaire du terminal sec ferroviaire de Téhéran-Aprin

La phase complémentaire du terminal sec ferroviaire d’Apirin a été inaugurée ce samedi midi (3 Khordad 1404, soit le 24 mai 2025) en présence de Mirhossein Moussavi, directeur général adjoint de la compagnie ferroviaire, Ali Akbar Shamani, vice-président des douanes, Seyyed Rassoul Mohajer, adjoint économique au ministère des Affaires étrangères, ainsi que des investisseurs du secteur privé. Cette inauguration marque une étape importante dans le développement des infrastructures logistiques à Téhéran. Un port sec (ou dry port en anglais) est une plateforme de transport intermodal, reliée directement à un port maritime par voie routière ou ferroviaire. Il sert de centre de transbordement pour acheminer les cargaisons maritimes vers l’intérieur du pays. En plus de cette fonction de redistribution, un port sec peut également offrir des services de stockage, de consolidation des marchandises, de maintenance pour les transporteurs routiers et ferroviaires, ainsi que des services de dédouanement. En délocalisant ces opérations vers l’arrière-pays, les ports secs permettent de désengorger les ports maritimes, en libérant de l’espace pour le stockage et les formalités douanières.