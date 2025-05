Récolte de roses de Damas dans les vergers du Khorasan du Nord

Téhéran (IRNA)- La récolte des roses de Damas dans les vergers du Khorasan du Nord, s'étendant sur une superficie de 328 hectares, a commencé fin mai et se poursuivra jusqu'à la mi-juin. Ce processus, qui dure environ 15 jours, devrait permettre cette année une récolte d’environ 300 tonnes de roses fraîches. Ce produit précieux, en plus de fournir la matière première pour les industries de distillation de l’eau de rose et de parfumerie, joue un rôle essentiel dans la vitalité économique et sociale de la région. Il reflète l’amour et les efforts des agriculteurs pour leur terre et leur travail.