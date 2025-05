Remise de diplômes des stagiaires du Centre de formation des sous-officiers Valiasr (a.s.) de Tabriz

Téhéran (IRNA)- La cérémonie de remise de diplômes de la 110e promotion des stagiaires du Centre de formation des sous-officiers Valiasr (a.s.) de Tabriz s’est tenue le lundi 26 mai 2025. Lors de la cérémonie, le grade a été décerné à 1 867 diplômés provenant des centres de formation des forces de l’ordre (Faraja) des provinces du Khorassan-e-Razavi, d’Ispahan, d’Alborz et d’Azerbaïdjan oriental, ayant suivi leur formation dans sept spécialités différentes. Par ailleurs, les unités présentes ont démontré la puissance des forces de sécurité en réalisant des démonstrations tactiques et de combat, des simulations de prise d’otages ainsi qu’un défilé militaire devant la tribune d’honneur.