Téhéran (IRNA)- La première étape du Tour cycliste international d’Iran – Azerbaïdjan s’est tenue mardi 28 mai 2025 sur le parcours reliant Tabriz à Ourmia. Lors de cette étape, 64 cyclistes représentant sept équipes étrangères — Bike Aid (Allemagne), Jakarta Pro (Indonésie), Vino (Kazakhstan), Spor Toto (Turquie), Istanbul Belediye Spor (Turquie), l’équipe nationale d’Irak et Ouyouson (Ouzbékistan) — ainsi que quatre équipes iraniennes — Sahand Pump Tabriz, TRT Zanjan, Viride Iran et l’équipe nationale d’Iran — ont parcouru les 153 kilomètres séparant le parc El-Goli de Tabriz du parc Al-Ghadir à Ourmia. À l’issue de cette première étape, après plus de 3 heures et demie de course, Michael Mirkyas de l’équipe allemande Bike Aid s’est hissé sur la première marche du podium.