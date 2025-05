Célébration du mariage étudiant en Iran

Téhéran (IRNA)- La célébration du mariage étudiant de 50 couples d’étudiants a eu lieu le mercredi soir 27 mai 2025, coïncidant avec l’anniversaire du mariage de l’Imam Ali (paix soit sur lui) et de Dame Fatima (paix soit sur elle). Cet événement s’est tenu à l’Université des sciences médicales d’Iran dans le but de promouvoir la culture du mariage facile et de renforcer les bases de la famille.