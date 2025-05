Iran: commémoration de l’anniversaire de la disparition de l’Imam Khomeiny à la synagogue de Yousef Abad

Téhéran (IRNA)-La cérémonie en mémoire de l’Imam Khomeiny (que son âme repose en paix) s’est tenue ce mercredi soir (7 Khordad 1404 / 28 mai 2025), à l’occasion du 36e anniversaire de la triste disparition du fondateur de la République islamique d’Iran, en présence de la communauté juive résidant à Téhéran, dans la synagogue de Yousef Abad. Lors de cette cérémonie, les membres de la communauté juive ont lu la Torah et le Livre des Psaumes (Zabour), tout en rendant hommage à la mémoire de l’Imam Khomeiny. Ils ont également évoqué la personnalité et la pensée de l’Imam, en particulier ses relations avec les religions monothéistes, et en particulier avec la communauté juive. Photo: Hassan Shirvani