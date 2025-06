La plus grande cérémonie funéraire du monde

Téhéran (IRNA)- Après le décès de l’imam Khomeini, son corps fut transféré au Musalla de Téhéran pour les adieux le 15 Khordad 1368 (5 juin 1989). Un grand réfrigérateur aux parois vitrées fut installé sur plusieurs conteneurs de manière à ce que le public puisse voir le corps de leur imam, portant un turban noir symbole de sa descendance des Sayyids, posé sur sa poitrine. Après la prière funéraire, il fut initialement décidé de transporter le cercueil par camion jusqu’au cimetière de Behesht-e Zahra, situé à 20 kilomètres du Musalla, accompagné dès le départ par un hélicoptère. Cependant, en raison de l’afflux massif de la foule venue pour les funérailles, il devint impossible de poursuivre le cortège. L’hélicoptère atterrit difficilement, et le corps fut ramené pour un nouveau lavage rituel à Jamaran, puis transféré le lendemain sur le lieu d’inhumation. Le 11 juin 1989, plus d’un sixième de la population iranienne de l’époque — soit plus de dix millions de personnes — formèrent une foule s’étendant sur 32 kilomètres autour de Behesht-e Zahra pour les funérailles de l’imam Khomeini, ce qui fit de cette cérémonie, la plus grande procession funéraire au monde. Certaines des photos ci-dessous proviennent des archives de l’agence de presse IRNA, prises lors des cérémonies suivant le décès du grand leader de la révolution en 1368 (1989), et sont publiées pour la première fois.