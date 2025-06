La soie de Jargalan : du cocon au tapis turkmène

Téhéran (IRNA)- L’élevage du ver à soie, un héritage ancestral et moteur économique dans la région de Rāz et Jargalān (Khorāsān-e Shomāli), constitue l’un des piliers essentiels des moyens de subsistance et de la culture locale. Il a joué un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté dans cette région défavorisée. Avec un rendement de 42,9 kg par boîte et une production annuelle de 320 tonnes de cocons frais, cette province occupe la première place au niveau national en matière de productivité dans l’élevage du ver à soie, et la troisième place pour le volume de production.