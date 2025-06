Téhéran (IRNA)- Le bazar des tapis de Tabriz, le plus grand bazar couvert du monde, est depuis longtemps l’un des quartiers les plus importants et les plus renommés du bazar historique de cette ancienne ville, en raison de sa position stratégique sur la route de la soie. La section la plus célèbre de ce bazar est le Timcheh Mozzafarieh, où sont exposés les tapis faits main les plus précieux d’Azerbaïdjan, région considérée comme la capitale du tapis persan. Ces tapis d’exception, confectionnés avec un savoir-faire raffiné, sont exportés à travers le monde par les commerçants locaux et jouent un rôle central dans la production et l’exportation de tapis iraniens.