Iran: les «tours du silence» de Yazd

La tour du silence ou Dakma est une structure circulaire utilisée pour les rites funéraires des zoroastriens. Personne n’échappe à la mort. C’est ainsi que les rituels funéraires des zoroastriens n’épargnent également personne. Après la mort, les corps étaient exposés dans de larges constructions ouvertes à l’air libre, appelées les tours du silence, en pâture aux oiseaux de proie. C’est alors que, lorsqu’il ne reste plus que les os, ceux-ci sont rassemblés dans un ossuaire central. Cependant, avec la quasi-disparition des vautours, dans le but de bien conserver leur coutume et pour des raisons d’hygiène, les morts sont enterrés dans des cercueils étanches, afin qu’ils ne soient jamais en contact avec le sol. Les tours de silence de Yazd en Iran ont été construites plusieurs siècles avant J-C.