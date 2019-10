Vie nomade des Bakhtiari

Chahr-e Kord (IRNA)- Les tribus Bakhtiari, un groupe ethnique d'Iran méridional, ont toujours été connues pour leur peuple qui travaille dur. Leurs histoires de bravoure ont été transmises de génération en génération et de poitrine en poitrine. Bien que la vie des nomades ne soit plus comme ce qui était dans le passé et qu’elle ait subi des changements, mais la plus petite unité sociale en d’autre terme le noyau chez eux est aujourd'hui encore, la famille et pour qui elle reste hautement considérée. Le 7 octobre est inscrit dans le calendrier iranien comme Journée nationale du Village et des Tribus. (Photographe: Ahmad Riahi Dehkordi)