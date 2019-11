Le palais Masoudieh: une belle demeure historique dans la capitale iranienne

Le palais de Masoudieh (Emarat-e Masoudieh) est l’un des plus beaux palais ou maisons historiques de la dynastie Qâdjâr dans le vieux Téhéran, près de la place Baharestan, qui comprend un palais et ses maisons avoisinantes. Il a été construit en 1879 pour le prince Mass’oud Mirza (Zell-e Soltan) - fils de Nasseredin Shah et gouverneur d’Ispahan - comme résidence dans la capitale. S'étendant sur une superficie de 5 hectares, le manoir a été construit au milieu d'un jardin. Le palais Masoudieh était l'un des principaux centres de rassemblement pendant la révolution constitutionnelle perse.