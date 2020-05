Téhéran (IRNA)- La zone humide internationale de Ghorigul, située à 60 km à l'est de Tabriz et à côté de la ville de Bostan-Abad est en bon état cette année en raison des précipitations et de l'eau courante. Elle abrite des milliers d'oiseaux migrateurs et indigènes. (Photos:Seyed Kazem Yousefi)