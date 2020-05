Iran/Guilan : riziculture au nord

Racht (IRNA)- La riziculture ou la culture du riz dans la province du Guilan, an nord de l’Iran, a une longue histoire et la part de la région dans la production de ce produit pour le pays est immense. Avec l'avènement des équipements agricoles modernes, la culture traditionnelle a progressivement cédé la place à la culture mécanisée. La province Guilan possède 238 000 hectares de rizières et chaque année, environ 750 000 à 850 000 tonnes de riz blanc en sont obtenues. Les photos ci-dessous montrent la culture traditionnelle du riz dans le village de «Lichavandan» dans la ville de Chaft de la province.