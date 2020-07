Téhéran (IRNA)- Le début de l'opération de l'extraction des données des boîtes noires de l'avion ukrainien en France par le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation civile (BEA). Selon les règlements de l'Organisation de l'aviation civile internationale (ICAO), les pays intéressés, dont les États-Unis, le fabricant de l'avion, l'Ukraine, le propriétaire de l'avion, le Canada, la Suède et l'Afghanistan, en termes de citoyens décédés dans cet accident ont été invités à assister dans l'extraction des données des boîtes noires. Des représentants de l'Organisation de l'aviation civile internationale et ceux de l'Organisation iranienne de l'aviation civile, ainsi qu'un représentant du tribunal militaire de Téhéran seront présents à l'opération de l'extraction.