Gorgan (IRNA) - La deuxième édition du Festival national du mariage dans les cultures folkloriques iraniennes a été organisé dans la province du Golestan au nord d'Iran. Les fêtes et les noces de mariage s'organisent selon les méthodes traditionnelles très variées dans les différentes régions d'Iran. La danse et la musique folkloriques iraniennes dominent ces fête qui dans certaines provinces peuvent durer quelques jours et nuits. Parfois plusieurs étapes se succèdent avant et après la fête principale de mariage pour que les familles des futurs mariés organisent un début heureux pour la vie conjugale de leurs chers enfants. Le Festival national du mariage 2020 a été organisé de manière virtuelle pour être diffusé en direct sur le site vidéo Aparat (YouTube iranienne) et sur les réseaux sociaux. Lors de cette cérémonie bien chaude les artistes ont strictement respecté les mesures sanitaires anti-coronavirus. Photographe: Raheleh Hesari