Ahvaz (IRNA) - Faezeh Sarlak et son frère Pouria du Khuzestan (sud de l’Iran) ont établi lundi un record du monde en leurs noms pour le déplacement de camions lourds avec des dents. Faezeh a déplacé un camion de 8 tonnes sur une distance de 50 mètres en 3 minutes et 20 secondes, et son frère a déplacé trois camions pesant 29 tonnes sur une distance de 33 mètres en 1 minute et 42 secondes.