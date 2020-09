Iran : en image les femmes artisanes de Rezvanchahr au nord

Rezvanchahr (IRNA)-Les femmes du nord de l'Iran occupent une place de plus en plus importante dans l’économie familiale. Elles sont à l’origine d’initiatives économiques innovantes et pérennes. Avec elles l’art et le travail se mêlent et se développent. Aujourd'hui, plus de 700 femmes artistes dans différentes régions de Rezvanchahr et de Pareh Sar sont actives dans divers domaines liés à l’art et l’artisanat tels le tissage de kilim, l'habillement local, le tricot traditionnel, le tissage d'écharpe, la filature, les paillettes, le tissage de tapis, la poterie, etc. Le rôle des femmes artistes dans cette région est très important et elles ont également une part considérable dans le dynamisme de l'économie des ménages. (Photographe: Mehr Ali Govahi)