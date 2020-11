Bojnourd (IRNA)- Les Kormanj habitent majoritairement au nord-est d'Iran dans la province de Khorassan de nord. La danse et la musique des Kormanj constituent des éléments culturels les plus distingués des cette ethnie iranienne. Les photos montrent une scène de la danse collective des Kormanj qui est une combinaison des arts martiaux et des gestes artistiques. Photos: Ata Ranjbar