Téhéran (IRNA)- Le lac Zaribar est situé dans la province du Kurdistan au nord-ouest de l'Iran et est considéré comme un havre de paix pour les oiseaux migrateurs, car il accueille chaque année plusieurs types d'oiseaux migrateurs au printemps et en automne, et ce lac est l'un des sites touristiques les plus importants de la province.