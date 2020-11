La citadelle Khan Malek dans la province de Sistan et Baloutchistan

Zahedan (IRNA) - La citadelle Khan Malek se trouve dans la ville de Hirmand à l'est d'Iran (Province de Sistan et Balouchistan). Cette citadelle a été construite par Mohammad Ali Khan Kiani à la fin de l'ère Qadjar. Ce site est inscrit sur la liste des monuments nationaux en 2004. Cette citadelle est d'un plan carré avec quatre tours dans les coins. Les tours sont 70 mètres de haut et 5.5 mètres de large. La cour centrale de ce complexe est d'une superficie d'environ 200 mètres carrés. La superficie de l'ensemble de cette citadelle est de 3 000 mètres carrés. À l'intérieur de la citadelle, il y a plusieurs pièces qui sont construites dans le style des résidences des anciens caravansérails. La citadelle Khan Malek, qui est l'un des monuments historiques les plus importants de la province de Sistan et Baloutchistan, a été restaurée en 2013 par la Direction générale du patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat de cette province. Photos: Hamed Gholami