Iran : un «Yalda» sous le signe de la gentillesse

Tabriz (IRNA)- Un programme spécial intitulé « Yalda de gentillesse » qui va dans le cadre des actes de gentillesse spontanés, s'est tenu mercredi 16 décembre 2020, à la veille de l'anniversaire de la mort en martyr du haut général anti-Daech et anti-terroriste Qassem Soleimani. Des paniers de fruits et des cadeaux offerts par les bases de Mobilisation (Bassidj) des Femmes pour les nécessiteux ont été préparés et décorés. Les meilleurs emballages et décorations ont été récompensés. (Photo : Seyyed Maryam Yousofi)