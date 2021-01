Iran: le village Akhlamad conserve son charme en hiver

Téhéran (IRNA)- Bien que n'étant pas un pays riche en eau, l'Iran possède encore un nombre considérable de chutes d'eau et de cascades qui sont assez populaires parmi les touristes nationaux. Sans aucun doute, ils ne sont pas considérés comme les plus hauts, les plus sauvages ou les plus jolis du monde, mais une caractéristique qui les rend étonnants est qu'ils se trouvent dans une région dominée par une plaine aride et semi-aride. La cascade du nord-est d'Akhlamad conserve son propre charme en gelant simplement en hiver. Elle offre aux spectateurs une vue magnifique sur la nature tout en défiant également les amateurs d'escalade. La cascade de 40 mètres de haut porte le nom du village adjacent d'Akhlamad, lui-même éloigné d'environ 85 kilomètres de Machhad, la capitale de la province de Khorasan Razavi.