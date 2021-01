Le tourisme maritime au sud d'Iran, une grande occasion pour les investisseurs étrangers

Bushehr (IRNA) - La bande côtière de la province de Bushehr offre des plus belles plages du golfe Persique aux touristes iraniens et étrangers. Cette région au sud d'Iran a une grande potentialité dans le domaine du tourisme côtier et maritime. Le tourisme côtier englobe le tourisme balnéaire et les activités récréatives, à savoir la natation, les bains de soleil et les activités connexes pour lesquelles la proximité de la mer constitue un atout, comme les promenades le long du littoral et l’observation de la faune. Le tourisme maritime regroupe principalement les activités aquatiques, telles que la voile et les sports nautiques (pratiqués souvent dans les eaux côtières) ainsi que les croisières de courte durée. En bref, la promotion du tourisme bleu dans la province de Bushehr est une grande occasion commerciale fructueuse pour les investisseurs internationaux. Photos: Abbas Heydari