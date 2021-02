Manœuvres du Grand Prophète 16 du CGRI : première phase

Ahvaz (IRNA)-En image la première phase des exercices des forces terrestres du « Grand Prophète 16 », du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a commencé jeudi dans la zone générale du sud-ouest de l’Iran. Photo: Ali Maaref

Ahvaz (IRNA)-En image la première phase des exercices des forces terrestres du « Grand Prophète 16 », du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a commencé jeudi dans la zone générale du sud-ouest de l’Iran. Les exercices ont commencé en présence du major-général Hossein Salami, commandant en chef du CGRI, le général de brigade Mohammad Pakpour, commandant des forces terrestres du CGRI, et d'un groupe de commandants, fonctionnaires et experts de la Base de Khatam al-Anbia, des Forces armées et d’état-major général du CGRI, au sud-ouest du pays. Photo: Ali Maaref