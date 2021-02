Tabriz (IRNA)- La maison ancienne et historique de Seqat-ol-Eslam, l’un des combattants de la Révolution constitutionnelle, s’est transformée aujourd’hui en un institut culturel et artistique appelé « Hakim Nezami ». Cette ancienne maison restaurée a été inscrite sur la liste des monuments nationaux où sont exposées les œuvres d'Ali Poulad, investisseur et activiste culturel de la ville de Tabriz au nord-ouest de l’Iran. (Photo: Seyyed Maryam Youssofi).