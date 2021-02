Téhéran (IRNA) - Le musée du tapis iranien, conçu par le professeur Abdolaziz Farmanfarmaeian, a été ouvert le 11 février 1978 dans le but de faire des recherches sur les antécédents historiques et la qualité de l'art et de l'industrie de la tapisserie, en particulier celle de l'Iran. (Photo: Marziyeh Moussavi)