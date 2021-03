Ardabil (IRNA) – Le Musée d’Histoire naturelle de la ville d’Ardabil à l’ouest de l’Iran se compose de six sections différentes : exposition, étude, éducation, art et bien-être, dans lesquelles 18 espèces de mammifères, 85 espèces d'oiseaux, 20 espèces de poissons et 12 espèces de reptiles et d'amphibiens taxidermiques ont été exposées au public.