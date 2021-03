Iran : le site archéologique préhistorique de Tépé Sialk au centre

Kashan (IRNA)-Faisant partie de la première civilisation sédentariste qui est, d'une manière générale, un mode de vie caractérisé par une fréquence faible, voire nulle, de déplacements, au plateau central d'Iran, le site archéologique de Tépé (colline) Sialk, date de près de huit mille ans. Localisé dans la province d'Ispahan, et à quelques kilomètres de la ville de Kashan, le site archéologique préhistorique accueille toujours les touristes durant la période vacancière du Nouvel An iranien (Norouz) tandis que certains sites culturels et historiques de la ville, y compris le complexe historique de Bagh-e Fin (Jardin de Fin) sont fermés au public en raison de l’épidémie du Covid19. (Photo: Saïd Sadeqi Moqddam).