L'importance de la doctrine chiite de l'attente de l'Imam Mahdi le Sauveur, selon le Guide suprême de la Révolution islamique

Téhéran (IRNA)- Le 29 mars les Iraniens ont célébré la fête du 15 Chaaban qui concerne l'anniversaire de la naissance du douzième imam chiite, l'Imam Mahdi connu par le titre de l'Imam du temps. D'après les croyances chiites, cet imam occulté est un Sauveur promis pour l’humanité et apparaîtra un jour pour répandre la paix, la prospérité et et la sécurité dans le monde entier. Cette vidéo, basée sur les discours du Guide suprême de la Révolution islamique d'Iran, montre l'importance de la doctrine de Mahdaviyyah dans la pensée chiite.