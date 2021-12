Ligne de production de vaccin Pastocovac

Téhéran (IRNA) - Le vaccin anti-coronavirus Pastocovac est coproduit par l'Institut Pasteur d’Iran et l'Institut Finlay de Cuba. Ce vaccin contre Covid-19 est le deuxième vaccin produit dans le pays à être administré à la vaccination générale du pays aux côtés des vaccins importés. Pastocovac est le seul vaccin conjugué (technologie vaccinale à base de protéines recombinantes) au monde à avoir produit une dose de rappel et, en plus de ses propriétés, peut être injecté aux enfants de 3 à 18 ans et plus de 18 ans. Les résultats d'un essai clinique de phase trois à Cuba ont montré que deux injections du vaccin entraînaient une prévention de 65 % des formes symptomatiques, et en injectant une dose de rappel à des volontaires, une augmentation de 91,6 % de la protection et de la prévention des formes symptomatiques.