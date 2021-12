Qazvin (IRNA)- Le bazar de Qazvin au nord-ouest de l’Iran à la veille de la nuit festive de Yalda 1400 (20 décembre 2021) est marquée par l’abondance et la variété d'articles, mais face à la hausse des prix, les acheteurs envisagent de limiter leurs dépenses pour l’ancienne fête iranienne qui marque la plus longue nuit de l'année et le début de l'hiver.