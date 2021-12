Funérailles du martyr Hassan Irlou, ambassadeur d'Iran au Yémen

Téhéran (IRNA) - Les funérailles de l'ambassadeur d'Iran au Yémen Hassan Irlou ont eu lieu mardi soir en présence du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, d'un groupe de diplomates, de la famille et d'amis du martyr devant le ministère, situé au complexe historique du Jardin National. Le Martyr Hassan Irlou, qui était un vétéran de la guerre et blessé chimique, a contracté coronavirus sur le lieu de sa mission et en raison de la coopération tardive de certains pays, est malheureusement rentré au pays dans des conditions défavorables et malgré toutes les mesures de traitement pour améliorer son état, il a été martyrisé. Photographe : Marzieh Moussavi