Iran : le village Bandoul à l’ouest

Sanandaj (IRNA)-Le village de Bandoul avec une population de 200 familles est situé dans la région de Dezli dans la partie centrale de Sarvabad. L’occupation principale des habitants de ce village est l'élevage. La ville de Sarvabad avec 2 parties centrales et Oraman et une population de plus de 52 000 personnes est située à une distance de 90 km à l'ouest de la ville Sanandaj, chef-lieu de la province du Kurdistan à l’ouest. Elle est située à 24 kilomètres de la frontière irakienne. (Photo : Hasan Shirvani)