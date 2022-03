Cérémonie de clôture du 40e festival international du film Fajr à Téhéran

Téhéran (IRNA)- La cérémonie de clôture de la 40e édition du Festival international du film Fajr est en cours dans la capitale iranienne de Téhéran et les gagnants doivent être annoncés. La cérémonie de clôture est suivie par les acteurs, acteurs et réalisateurs iraniens. Au début de la cérémonie de ce soir, une vidéo des acteurs iraniens décédés depuis un an a été projetée, ainsi qu'un film sur la présence du peuple iranien dans les jours précédant la révolution islamique. Le ministre de la Culture et de l'Orientation islamique Mohammad Mehdi Esmaeili et la fille du grand général iranien martyr Qassem Soleimani, Zeinab Soeimni ont également pris la parole lors de l'événement. Le prix spécial de l'événement a été nommé d'après Matryr Qassem Soleimani «Le soldat de la patrie», ou le Simorgh d'or a été décerné au film «Sans rendez-vous préalable» réalisé par Behrouz Shoaybi.