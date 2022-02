11 février 2022, 43ème anniversaire de la Révolution islamique

Selon l’IRNA, Chaque année, des millions d'Iraniens à travers le pays observent dix jours de célébrations marquant l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979 qui a mis fin à la monarchie du régime Pahlavi soutenu par les États-Unis dans le pays.

Le jour du retour de l'imam Khomeini en Iran (le 1er février de cette année) marque le début du Fajr (aube) des dix jours, qui culmine avec des rassemblements à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique le 11 février.

La nation iranienne a renversé le régime Pahlavi soutenu par les États-Unis il y a 43 ans, mettant fin aux 2 500 ans de régime monarchique dans le pays.

Le 22 Bahman 1357 (11 février 1979) Téhéran devient le champ de bataille d’un affrontement armé et sanglant entre le peuple et les soldats à la solde du régime Pahlavi. Avec la reddition de toutes les forces militaires et la victoire du peuple iranien, le régime injuste du Shah est mis en pièces après cinquante-sept années de tyrannie et d’oppression.

La révolution islamique dirigée par feu l'imam Khomeiny a établi un nouveau système politique basé sur les valeurs islamiques et la démocratie.

Le 22 Bahman 1357 de l’Hégire solaire (Le 11 février 1979 du calendrier grégorien), l’histoire de la République Islamique du peuple d’Iran a atteint sous la guidance de l’Imam Khomeini (Que Dieu le bénisse) son plus haut sommet.

Ce jour du 22 Bahman fut celui de la concrétisation des luttes du peuple musulman, de l’extirpation des racines d’une monarchie vieille de deux mille cinq cents ans, de la fin de plus de cinquante années d’oppression et de despotisme du régime Pahlavi en Iran, et de l’édification par la Permission d’Allah du Gouvernement de la République Islamique.